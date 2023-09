David, Argus napagkamalang mag-ama

Si David Licauco na rin mismo ang nagbuking na nakipag-date siya.

Pero hindi sa babae, kundi sa isang batang-batang lalaki.

Yes, todo post nga si David ng mga photo nila ni Argus (ng ‘It’s Showtime’).

“A date!” sabi ni David.

Sa Instagram story naman ni Argus ay makikita rin ang mga video, photo nila ni David.

“Nagkita po kami ni Kuya David!” caption niya.

At siyempre, lahat ay napansin na magkahawig ang dalawa. Sila na rin ang nagsabi na parang mag-ama sina David at Argus.

“Ang mag-ama nagsama.”

“So happy to see na nag-enjoy kayong mag-ama.”

“Ang cute niyo, mag-tatay lang ang peg.”

“Para kayong pinagbiyak na bunga.”

“You’re the cutest duo, daddy-son tandem.”

“Tamang bonding lang ang mag-ama oh!”

Well, hindi naman maitatanggi na halos magkawig nga sina David at Argus, at kung hindi mo sila kilala, maiisip mo talaga na mag-ama sila kapag nakita mo sila.

Wish nila na magsama sa isang proyeto sina David at Argus, at dapat daw ay kasama rin si Barbie Forteza, ha! (Dondon Sermino)