Davao Occ niyanig ng lindol

Niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang Davao Occidental kahapon ng umaga, Setyembre 21.

Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang lindol alas-4:33 ng umaga at ang epicenter nito ay 176 kilometro (kms) timog-silangan ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental.

Ayon sa Phivolcs, ang lindol ay may lalim na 96 kms.

Iniulat ng Office of Civil Defense (OCD) at Davao Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na wala namang pinsala mula sa lindol.