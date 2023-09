Baron pinuri galing ni Donny

Inamin ni Baron Geisler na nagkamali siya ng akala kay Donny Pangilinan before working with him sa ‘GG’.

Chika ni Baron, noong una ay inakala niya na pang-love team at romantic comedy/drama lang si Donny.

Pero nagbago lahat ng ito nang makatrabaho niya ang Kapamilya heartthrob as co-actor and as a producer ng ‘GG’.

Napakagaling daw nitong leader as a producer at namangha talaga si Baron sa galing nito bilang artista. May karga at may lalim daw sa akting si Donny.

First and only choice ni Donny at ng parents nitong sina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan as producers si Baron sa role na Coach Kurt na isang optimistic gaming coach.

Samantala, bongga raw ang role ni Baron sa movie na tiyak magugustuhan ng publiko. (Ogie Narvaez Rodriguez)