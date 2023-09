Agri smuggler, hoarder bulukin sa kulungan

Sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang batas na tumutukoy na krimen ang agricultural economic sabotage, pagbibigay ng mga parusa, at paglikha rin ng isang anti-agricultural economic sabotage council.

Pinatunayan ng pangulo bilang kagyat ang pag-apruba sa Senate Bill No. 2432 nitong Miyerkoles, sa pamamagitan ng isang liham na naka-address kay Senate President Juan Miguel Zubiri.

Ang panukalang batas ay nagpapawalang-bisa sa Republic Act No. 10845, o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, at naglalayong isulong ang produktibidad ng sektor ng agrikultura at protektahan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa mga walang prinsipyong mangangalakal at impor­ter at tiyakin ang makatwiran at abot-kayang presyo ng agrikultura at pangisdaan mga produkto para sa mga mamimili.

Ang panukalang batas ay nagpapataw din ng matinding parusa sa mga karumal-dumal na gawain ng smuggling, hoarding, profiteering, at cartel ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan, kabilang ang parusang habambuhay na pagkakakulong at multang tatlong beses ang halaga ng mga produktong agrikultural at pangisdaan na paksa ng krimen bilang economic sabotage.

Ang sinumang opisyal o empleyado ng gobyerno na mapatunayang kasabwat sa paggawa ng krimen ay dapat “magdusa ng karagdagang mga parusa nang walang hanggang diskuwalipikasyon sa pag­hawak ng pampublikong katungkulan, paggamit ng karapatang bumoto, mula sa paglahok sa anumang pampublikong halalan, at pagkawala ng trabaho sa pananalapi at pananalapi. benepisyo,” nakasaad sa panukalang batas.

Kapag ang nagkasala ay isang juridical person, ang kriminal na pananagutan ay dapat ilakip sa lahat ng mga opisyal na lumahok sa desisyon na humantong sa paggawa ng krimen, na may parusa ng walang hanggang ganap na diskwa­lipikasyon upang sumali sa anumang negosyo na kinasasangkutan ng pag-aangkat, transportas­yon, imbakan at bodega, at lokal na kalakalan ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan.

Ang mga awtoridad ng gobyerno ay may karapatan din na kumpiskahin ang mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan na napapailalim sa mga ipinagbabawal na gawain at ang mga ari-arian na ginamit sa paggawa ng krimen ng pang-agrikulturang pananabotahe tulad ng, pero hindi limitado sa mga sasakyan, sasakyang-dagat, sasakyang panghimpapawid, mga lugar ng imbakan, mga bodega, kahon, baul, at iba pang mga lalagyan ng anumang katangian na ginamit bilang sisidlan ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan.

Nakabinbin ngayon ang panukalang batas sa panahon ng interpellations sa Senado habang ang isang Technical Working Group ay kasalukuyang tinatapos ang bersyon ng House of Representatives.