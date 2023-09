400% dagdag sa catastrophe insurance hinarang

Hinarang sa Kamara de Representantes ang isang circular ng Insurance Commission (IC) na magtataas ng 400% sa catastrophe insurance na siya namang tutulak paakyat sa presyo ng mga bilihin.

Ayon kay AGRI party-list Rep. Wilbert Lee nangako ang IC na babawiin ang Circular 2022-34 na may petsang Hulyo 14, 2022 sa pagdinig ng Kamara sa panukalang budget para sa 2024.

Naghain ng mosyon si Lee na i-defer ang pagtatapos ng pagtalakay sa plenaryo ng budget ng Department of Finance (DOF) kung saan nakapailalim ang IC.

Pumayag lamang si Lee na bawiin ang kanyang mosyon matapos na mangako si IC Commissioner Reynaldo Regalado na babawiin ang pagpapatupad ng mataas na insurance premium rate at ibabasura ang Memorandum of Understanding (MOU) sa pagitan ng IC at insurance company para sa pagtatayo ng Philippine Catastrophe Insurance Facility kapag ito ay napatunayang ilegal.

Nangako si Regalado na tatapusin ang pagrepaso sa MOU sa loob ng 15 araw.

“Malinaw na sinisira ng circular na ito ang competition. Paano kung may mga insurance companies na gustong magbenta ng mas mababang premium, paparusahan pa nila? Hindi po serbisyo ito, kundi perhuwis­yo. Instead, the IC should look into setting the maximum rate that insurance companies can charge and let the market forces dictate the prices or rates,” paliwanag ni Lee.

(Billy Begas)