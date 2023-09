1 sa babaeng `enviromentalist’ umaming NPA

Isa sa dalawang babaeng itinanim ng communist terrorist groups (CTGs) sa mga komunidad ng mga mangingisda sa Orion, Bataaan na nagkukubli bilang `environmental activists,’ ay isang `hardcore member’ umano ng New People’s Army (NPA).

Ito ang ibinulgar sa media nitong Huwebes ni Undersecretary Jun Torres Jr., National Secretariat Executive Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Matapos iprisinta ang mga audio-visual ng NTF-ELCAC Integrated Communications Office Center (ICOC) sa simula ng pulong-balitaan, idiniin ni Torres na mismong si Jolina Castro ay umamin sa kanyang sulat-kamay na sinumpaang salaysay na 4-taon na siyang kasapi ng NPA na sumuko lang noong Sept. 12, 2023 sa 70th Infantry Battalion ng Army na nakabase sa Bulacan.

“She (Castro) said she was an organizer then became a “hukbo”, which means an NPA combatant, then later went back again to the white area to organize. So, she performs in different capacities, notably as a semi-legal cadre,” pahayag ni Torres.

Sa isa pang video, sinabi ni Castro na siya ay nabibilang sa NPA Lino Blas Command at minsan pang napasama sa isang encounter laban sa tropa ng pamahalaan noong 2021 sa Pampanga. Inamin din niyang may mga napaslang sa kanilang hanay noon.

Sinabi rin ni Torres na si Castro ay nagsilbi ring recruiter ng NPA, handler at sumistema kay Jhed Tamano na 3-buwan pa lamang sa kanilang hukbo bilang community organizer bago nila plinano ang pagsuko.

Sa kabila ng pagbaligtad nina Castro at Tamano sa kanilang sinumpaang salaysay, naniniwala si Torres na ang dalawa ay “biktima lamang ng terorismo” at di titigil ang pamahalaan sa pagliligtas ng mga gaya nila sa kuko ng mga CTG.

Pinanindigan nito ang pahayag ng militar at kapulisan na sina Castro at Tamano ay hindi dinukot.