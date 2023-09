Martinez assistant coach ng Keanzel

KINUHA ng Keanzel basketball squad ang dating PBA player at import ng Thailand Commercial League na si James Martinez.

Nakilala si Martinez sa kolehiyo sa University of the East bago umakyat sa PBA at naglaro din siya sa AMA University sa Ballout Open League kung saan siya ang naging tournament MVP.

Naging player ko narin siya sa PBA D-League kaya laking tuwa ko nang kinuha ng management ng Keanzel ang serbisyo niya para makatulong sa akin sa Pilipinas Super League 2023.

Alam na niya ang sistema na aking pinapatakbo, maibabahagi niya ang kanyang experience sa paglalaro ng basketball lalo na ang mga manlalaro ng Keanzel ay puro bata pa.

Nasa 80 percent dito ay puro 16 hangang 18 lang kahit na ang liga ay 21 pababa kaya malaki ang impact ng pagdating ni James sa team.

***

Nagkamit ng back to back wins ang koponan ni coach Josh Reyes sa Gilas 16 under kung saan sila ang lalaban sa 2nd round ng FIBA World Cup.

Maganda ang ipinapakita ng kanyang mga manlalaro gaya nina Kieffer Alas at Bon Daja, mga quality minutes player na sina Irus Chua at Joaquin Ludovice.

Sina Alas, Chua, Daja at Arejola ay kabilang din sa La Salle-Zobel sa UAAP sa darating na season kung saan ay hawak sila ni multi-titled coach Boris Aldeguer.

Kaya good luck sa team Gilas 16 under at sana malampasan nila ang dating nakamit ng nakaraang grupo.

***

Binabati ko ang bagong AMA University School Director na si Dr. Buena Gracia A. Canzana at nagpapasalamat kami sa kanyang suporta sa AMA sports program.

Ang layunin ay makatulong sa mga kabataan na makapag-aral ng libre sa pamamagitan ng sports at maiwas ang mga kabataan sa masasamang bisyo.

Kaya sana ay magtuloy ang aming samahan sa sports at edukasyon sa tulong na rin nina AMA Chairman Ambassador Amable R. Aguiluz at President Amable C. Aguiluz IX.