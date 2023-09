Utos ng COA: Wanda Tulfo, 4 pa singilin sa Bora trip

Pinagbabayad ng Commission on Audit (COA) ang mga dating opisyal ng Department of Tourism (DOT) sa Discovery Shores Boracay ng kabuuang P456,000 para sa kanilang pananatili sa luxury resort noong 2018, na nagsasabing mas mataas ang mga gastos kaysa sa pinapayagan ng gobyerno.

Si dating Tourism Secretary Wanda Tulfo-Teo, dating undersecretary Katherine De Castro, Assistant Secretary Frederick Alegre, Angelito Ucol at Julius Disamburun ay nanatili sa five-star hotel sa iba’t ibang petsa sa pagitan ng Pebrero hanggang Abril 2018 para sa Boracay rehabilitation efforts ng gobyerno.

Tinanggihan ng COA Proper noong Mayo 2022 ang petition for money claim ng Discovery World Corp. para sa P456,716.50 para sa mga akomodasyon, pagkain at iba pang serbisyo dahil sa pagiging “walang merito” pero ang mga dapat singilin ay ang mga dating opisyal ng DOT na nagbakasyon doon.

Ang desisyon, na kamakailan lamang isinapubliko, ay nilagdaan ng noo’y COA chairperson na si Rizalina Justol at mga komisyoner na sina Roland Pondoc at Mario Lipana.

Nabanggit ng komis­yon, bukod sa iba pa, ang rate sa Discovery Shores ay P13,000 bawat kuwarto kada gabi, na lampas sa P400 kada araw na hotel at lodging fee na pinapa­yagan para sa bawat isa sa limang opisyal.

Nakasaad sa desis­yon ng COA na ang billeting para sa mga opisyal ay inayos ni DOT Western Visayas Regional Director Helen Catalbas.

Ayon sa COA, si Tulfo-Teo at ang iba pang mga opisyal ay gumastos para sa mga pagkain, inumin at iba pang serbisyo sa Sands Restaurant, Sand Bar at Indigo Bar and Spa ng resort na nagkakahalaga ng P313,716.50. Ang kabuuang accomodation ng limang opisyal at empleyado ay uma­bot sa P143,000.

Sinabi ng komisyon na ang billeting ng mga opisyal ng DOT ay dahil sa sariling kagustuhan ni Catalbas at hindi dapat bayaran ng gobyerno ang mga gastusin.

“The claimant may recover directly from RD Catalbas and/or the DOT personnel who bene­fited from its services,” dagdag ng COA proper. (Dolly Cabreza)