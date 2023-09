Tulfo pinalulusaw prangkisa ng mga palpak na electric coop

Isang resolusyon ang inihain ni ACT-CIS partylist Rep. Erwin Tulfo hinggil sa agarang pagrebyu at posibleng pagkansela sa prangkisa ng mga palpak na electronic cooperative sa bansa.

Si Rep. Erwin ang House Deputy Majority Leader ay naghain ng House Resolution 1302 kasama sina Reps. Jocelyn Tulfo, at Edvic Yap; Benguet Rep. Eric Yap at Quezon City 2nd district Rep. Ralph Tulfo.

Nais din ng mga ito na papasukin ang mga bagong kooperatiba ng kuryente kapalit ng mga tatanggalan ng prangkisa.

Sa isang pahayag, sinabi ni Erwin na naghain sila ng resolusyon matapos silang makatanggap ng mga reklamo ukol sa pangit na serbisyo ng mga electric cooperatives sa kanilang mga lugar.

“Sa kabila ng mga reklamo ng brownout o kawalan ng kuryente ay patuloy pa rin naman ang pagbibigay ng pangit na serbisyo ng mga electric cooperative na ito sa kanilang mga naseserbisyuhan at nagtitiis na ang taumbayan,” ani Tulfo.

“The dismal performance of these electric cooperatives underscores the need to explore alternatives, such as the establishment of new electric cooperatives or other models for the provision of electricity in these areas, to address the long-standing issues that have plagued the residents and businesses,” ayon sa resolusyon na kanilang inihain.

“Panahon na upang silipin ang pangit na serbisyo ng ilang mga power companies na ito sa pamamagitan ng pag-rebyu ng mga prangkisa nila, pagkansela kung kinakailangan, at pagpasok ng mga bagong power players sa lugar,” ani Tulfo.

“Maraming mga electric cooperatives ngayon na gusto at handang magbigay ng kuryente sa lugar na panay ang brownout pero hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil sa mga existing franchise ng mga walang kakwenta-kwentang nabanggit na power companies,” dagdag pa ni Tulfo.