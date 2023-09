Tulak ng Valenzuela, nabitag sa Tagaytay

Nagwakas na ang mahigit 2 taon pagtatago sa batas ng isang construction worker na wanted sa Valenzuela City sa kasong illegal drugs matapos itong madakip sa Tagaytay City, kamakalawa.

Kinilla ni P/Captain Ronald Sanchez, head ng Station Intelligence Section, ang suspek na si Arvin Dumalasa alyas Buboy, 44, naninirahan sa Aguardiente, Barangay Sta. Monica, Novaliches, Quezon City.

Sa rekord ng Valenzuela Police Station (VCPS), may pending warrant of arrest ang akusado sa sala ni Valenzuela City Presiding Judge Orven Kuan Ontalan ng Regional Trial Court (RTC) Branch 285, noong July 5, 2021, para sa paglabag sa Sec. 5 Art. II par. 1 of R.A. 9165 – Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Napabilang din ito bilang Top 10 most wanted ng VCPS, ayon kay Captain Sanchez.

Nakatanggap ng impormasyon ang SIS na namamalagi daw sa Tagay City, Cavite si Dumalasa kaya kasama ang mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section, nilusob ang lugar at inaresto ang una. (Orly Barcala)