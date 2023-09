Shabu siniksik sa tape dispenser, nabuko

Nakumpiska ng mga ahente ng National Bureau of Investigation – National Capital Region (NBI-NCR) ang nasa 2.454 kilo ng shabu na may street value na P16 milyon na itinago sa mga tape dispenser kamakailan sa Pasay City.

Nakadetine ngayon sa NBI ang suspek na si Raymond Darag Dulla alyas Babe at Boy at sinampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.

Ang operasyon ng NBI-NCR ay nag-ugat matapos makatanggap ng impormasyon noong Setyembre 14, 2023 na si Dulla ay may dalang shabu na inipit sa tape dispenser at sa impormasyon, ang suspek ay magrerenta umano ng taxi.

Pumosisyon na ang mga ahente ng NBI sa may service road sa Roxas Boulevard at Heritage Hotel sa Pasay City, alas-8:00 ng gabi.

Tinangka pa ng taxi driver na tumakas pero naharang ng NBI ang sasakyan at inaresto si Dulla. (Juliet de Loza-Cudia)