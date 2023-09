Sampaguita Race astig mga tatakbo

PAPARADA sa pista ang anim na mahuhusay na babaeng kabayo kabilang si Charm Campaign sa 2023 Philracom “Sampaguita Stakes Race” na pakakawalan sa darating na Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Charm Campaign sa 2,000-meter race.

Maliban kay Charm Campaign, ang ibang nagsaad ng paglahok ay sina Flattering You, Cam From Behind, Dambana, Enigma Uno at La Liga Filipina.

May nakalaan na guaranteed prize na P2M na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Usapan sa social media ng mga karerista, posibleng magpakitang-gilas sina Flattering You at Charm Campaign.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.2M, mapupunta sa second placer ang P450,000 habang P250, 000 at P100,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Kukubrahin naman ng breeder ng winning horse ng P100,000 habang P60,000 at P40,000 ang second at third.

(Elech Dawa)