Principal inambus sa harap ng iskul

Kritikal ngayon sa pagamutan ang principal ng isang elementary school matapos itong pagbabarilin ng hindi pa kilalang riding in tandem habang papasok ito sa eskwelahan kamakalawa sa Jaen, Nueva Ecija.

Sa ngayon ay patuloy na inoobserbahan sa hindi binanggit na ospital ang biktimang si Reden Daquiz, 49, principal ng Sto. Tomas North Elementary School.

Sa inisyal na ulat ng pulisya, nagtamo ng pitong bala sa katawan mula sa hindi pa batid na kalibre ng baril ang biktima.

Sa inisyal na ulat ng Jaen Municipal Police Station (MPS), naganap ang insidente bago mag-alas-7:00 ng umaga habang papasok ang biktima sa eskwelahang pinagtatrabahuhan sakay ng kanyang Sport Utility Vehicle. Pagsapit sa gate ay pagbabarilin ito ng mga suspek na nag-aabang sa kanyang pagdating.

Bagamat sugatan ay nakalabas ng sasakyan ang biktima at humingi ng tulong papasok sa eskwelahan.

Mabilis namang tumakas ang mga suspek lulan ng kanilang motorsiklo habang isinugod sa pagamutan ang sugatang biktima.

Dahil sa pangyayari sinabi ni Ronilo Hilario, Assistant Division Superintendent ng Department of Education (DepEd) Nueva Ecija na pnsamantalang suspendido muna ang klase sa nasabing eskwelahan habang patuloy na nag-iimbestiga ang pulisya.

Sa ngayon ay patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga suspek at kung ano ang motibo nila sa pamamaril.

Kinondena rin ng DepEd ang pananambang at handa umano silang makipagtulungan sa pulisya para sa agarang paglutas ng kaso.

“We denounce any acts of injustice towards our personnel, learners, and stakeholders. We maintain and advocate that our schools and communities remain as zones of peace for every Filipino,” saad sa inilabas na statement ng DepEd. (Edwin Balasa/Jojo De Guzman/Natalia Antonio)