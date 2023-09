Praise the Lord! LA Tenorio cancer free na

Cancer-free na si LA Tenorio.

Kinumpirma ni coach Tim Cone na nasa Singapore si Tenorio para sa kanyang chemo sessions, at ibinalita ng veteran playmaker ng Ginebra na okay na siya.

“His last (Positron Emission Tomography) scan is cancer free,” balita ni Cone nitong Martes. “He’s finished with all of his chemo sessions, he’s been declared cancer-free.”

Kaagahan ng taon ay na-diagnose si LA na may stage 3 colon cancer.

Pagbalik ni Tenorio ng Manila, pwede na siyang sumali sa full practice ng Gin Kings.

At posible na ring makalaro ang Iron Man ng PBA sa season-opening Commissioner’s Cup sa November.

“They told him that within days, he can start practicing,” dagdag ni Cone. “In three or four days, he can return to practice.”

Matapos ma-diagnose, pansamantalang tumigil sa laro si Tenorio at natapos din sa 744 ang kanyang PBA record streak ng walang palyang laro sapol nang pumasok sa pro league noong 2006 bilang 4th pick overall ng SMB.

“Paglalaruin ko siya, papayagan natin basta bigyan na siya ng clearance,” ani commissioner Willie Marcial.

Kasama rin si LA sa coaching staff ni Cone sa Gilas Pilipinas na naghahanda para sa Hangzhou Asian Games.

(Vladi Eduarte)