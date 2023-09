Ombudsman: Walang batas sa pagladlad ng SALN

Nanindigan ang Office of the Ombudsman na walang umiiral na batas para obligahin ang mga empleyado ng gobyerno na magsumite ng kanilang Statements of Assets, Lia­bilities and Net Worth (SALN), kahit na ito’y nakasaad sa Konstitusyon at sa Code of Conduct for Public Officials.

Sa plenary debate tungkol sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa 2024, inusisa ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas ang opinyon ng Ombudsman hinggil sa non-disclosure ng SALN at ang kanilang “non-proactive” na posisyon sa pag­lulunsad ng mga lifestyle check.

Ibinahagi ni Manila Rep. Bienvenido Abante na base sa sinabi sa kanya ng Office of the Ombudsman, walang batas na nag-oobliga sa mga empleyado ng gobyerno na magsumite ng SALN pero maaari silang maglunsad ng lifestyle check kung kinakailangan.

“Ang sabi ng ating Ombudsman, there is actually no law na we should submit the SALN,” wika ni Abante na siyang nag-sponsor ng Ombudsman budget. “In fact, ‘yong lifestyle check na ‘yan, during the time of Ombudsman (Simeon) Marcelo, ay nakuha doon sa Hong Kong.”

“Now, there is no problem, Mr. Speaker, Your Honor, na mag-lifestyle check ang Ombudsman if there is any authority given by the agency,” paliwanag ng kongresista.