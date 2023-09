NTF-ELCAC nanindigan sa PNP, AFP na sumuko ang 2 babaeng estudyante

Nanindigan ang mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa paglalahad ng mga totoong nangyari kaugnay sa pagsuko nila Jhed Tamano and Jonila Castro, na mga community organizers ng communist front organizations.

“We will standby kung ano ang ni-report ng AFP (Armed Forces of the Philippines),” ang sabi ni Director Alex Umpar ng NTF-ELCAC Secretariat sa isinagawang press conference sa Plaridel, Bulacan.

Dagdag pa ni Umpar, nagawa pa nila Tamano at Castro na baguhin ang kanilang pahayag na sila raw ay “dinukot at sapilitang pinasuko” ng mga sundalo noong September 2, 2023 sa Orion, Bataan.

“Kaya nga tayo nagkaroon ng ganitong presscon para nga masabi nga natin na nandito, nandito ‘yung sinasabi nga nila na nawawala at nasa kustodya nga ng AFP. Nakipag-coordinate pa nga kami sa local government unit (LGU) ng Plaridel para makita na ‘yung pagkalinga dito sa dalawang kapatid na nanumbalik ay matulungan ng gobyerno lalong-lalo na dito sa Plaridel dahil constituents ito ni Mayor Jocell Aimee Vistan-Casaje. ‘Yun ang aming mission para mailapit at matulungan ang dalawang kapatid na nagbalik-loob, according to the AFP. We standby with what the AFP (and) PNP for that matter na nailahad hinggil dito sa insidenteng ito,” ang paliwanag pa ni Umpar.

“Kailangan nating tulungan ang dalawang nagbabalik-loob na mga ito. Kaya nandito ang lahat ng line agency para maging maayos ang lahat. We will really provide the right assistance to these victims of terrorism,” dagdag pa niya.

Sa kabilang banda, siniguro naman ni Plaridel Mayor Jocell Aimee Vistar ang pag-aaruga sa dalawa at sinabing ang kanilang LGU ay todo-suporta kina Tamano at Castro, gaya ng kanilang pagkalinga sa iba pang mga kabataan ng probinsiya.

“Kami (LGU) po ay nandito para tulungan ang lahat ng sektor, ganun din sa mga kabataan. Kami po ay sinusuportahan ang inyong pagbabalik,” ang sabi ni Vistar.

Sa isang kalatas, matapos ang press conference, sinabi ng pamunuan ng NTF-ELCAC na ikinalungkot nila ang “biglaang pagbabago ng isipan” ng dalawang mag-aaral, ngunit di nito mapipigilan ang kanilang pagtupad sa mandato ng task force.

“The said press conference was organized with only the best of intentions in mind for the said students and we are extremely grateful to the local government unit of Plaridel under Mayor Casaje for their generosity and hospitality in facilitating the event,” ang sabi ng Task Force.