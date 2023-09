Nalilito mga faney: Terrence ginaya si Daniel?

Tila nalito ang netizens kung si Daniel Padilla ba o si Terrence Romeo ang nasa pictures na kumalat sa social media na nagpa-practice ng basketball for Gilas Pilipinas.

Nanibago sila sa bagong hairstyle ng baskebolista na matagal-tagal din nilang hindi nasulyapan kahit sa social media.

Sinadya bang gayahin ng kontrobersyal na player ang hairstyle ni DJ para mapansin ng netizens o nagkataon lang?

“Akala ko si Daniel Padilla,” “Magkahawig sila ni DJ,”

“Welcome back Terrence Padilla,” “Balik alindog,”

“Vice Ganda is waving,” ang ilan sa mga komento ng netizens.

Hirit nga ng fans, kung sinadya man ito ng atleta, at least nagtagumpay siya at muling napansin dahil sa new look niya, ha!

Samantala, after magsaya ay biglang nalungkot ang fans ni Daniel Padilla look-alike matapos i-announce na hindi na ito makakasama sa line-up ng Gilas Basketball team na lalaban sa Asian Games.

“Sayang si Daniel Padilla, na-out,” biro pa ng isang netizen.

Hiling ng fans, sana raw ay mabago pa ang line-up kasi bet nila mapanood si Terrence sa 19th Asian Games in Hangzhou, China. (Ogie Narvaez Rodriguez)