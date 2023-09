Men’s volley olats, tapos bumalikwas

WINALIS ng Philippine Men’s National Volleyball Team ang Afghanistan, 25-23, 25-16, 25-12, sa second game upang makabawi sa sumalubong ditong kabiguan sa pagbubukas ng mga pang-unang kompetisyon sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Binitbit nina Bryan Bagunas na nagtala ng 17 puntos mula sa 16 kills at isang service ace at Steven Charles Rotter na may 13 puntos mula lahat sa spikes ang pambansang koponan upang makamit ang unang panalo sa apat na koponan na Pool F.

Sunod na makakasagupa ng Pilipinas ang powerhouse na Japan.

Agad nakalasap ng kabiguan ang men’s team matapos yumukod sa loob ng tatlong set sa nakasagupang Indonesia, 25-22, 25-23, 25-20.

Hindi nakaporma ang halos kabubuo lamang na koponan ng mga Pinoy sa matinding atake ng Indonesian sa pagbabalik nito sa Asian Games men’s volleyball matapos ang halos limang dekadang pagkawala.

Nanguna si Bryan Bagunas na tanging nag-iisang nagtala ng double-digit score sa 17 puntos sa nagawa nitong 16 na atake at 1 ace.

Nagdagdag ang Fil-Am na si Steven Rotter ng 9 puntos mula din sa atake habang ang matagal naging kakampi ni Bagunas na si Marck Espejo ay nagdagdag lamang ng 8 puntos mula sa 6 spikes at 2 blocks.

(Lito Oredo)