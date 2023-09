Matira ang matibay! Pedro Taduran, Jr., Jake Amparo magbabasagan ng mukha

BASAGAN ng mukha sina dating International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro “Kid Pedro General” Taduran, Jr. at kasalukuyang World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific strawweight titlist Jake “El Bambino” Amparo para paglabanan ang IBF title eliminator na siyang makakatapat ng magwawagi kina world titlist Danile “Cejitas” Valladares at undefeated Japanese Ginjiro Shigeoka.

Ipinag-utos ng pamunuan ng IBF ang naturang hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng maling pagpili ng mandatory title defense sa sinumang magwawagi kina Valladares at Shigeoka, kasunod ng pagbibigay sa pares na Pinoy boxers na magkasundo sa loob ng 15 araw.

“Be advised that # 3 rated, Jake Amparo and # 4 rated Pedro Taduran are the 2 highest ranked available contenders in the IBF Mini Flyweight division and have indicated in writing a willingness to participate in the IBF Mini Flyweight Eliminator for # 1. In an effort to determine who the mandatory challenger will be, the IBF is ordering the Mini Flyweight Eliminator for # 1 between Jake Amparo and Pedro Taduran,” ayon sa statement ng IBF.

“The winner will be the mandatory challenger for the Mini Flyweight Championship title. Negotiations should be concluded by September 26, 2023.”

Nakatakdang magsalpukan sina Valladares at Shigeoka sa Oktubre 07 sa Ota-City General Gymnasium sa Tokyo, Japan.

Tatangkain ng 26-anyos na tubong Libon, Albay na si Taduran (15-4-1, 12KOs) na muling mapasakamay ang dating titulo matapos talunin nang dalwang beses ang kababayang si Rene Mark “Mighty Mouse” Cuarto noong Pebrero 2021 at 2022, habang naagaw naman ito ni Valladares noong Hulyo 2022 sa bisa ng split decision.

Nabigo naman siya kay Shigeoka para sa interim title nito lamang Abril 16 sa Yoyogi Gymnasium sa Japan sa ninth-round knockout.

Mayrong three-fight winning streak ang Tagbilaran, Bohol boxer na si Amparo (14-4-1, 3KOs) na parehong nakuha ang Philippine Games and Amusement Board at WBO Asia-Pacific 105-pound belt laban kina Clyde Azarcon at Goki Kobayashi. (Gerard Arce)