Matagal magagarahe! MLB star Shohei Ohtani inoperahan kanang siko

MATAGAL-TAGAL magagarahe si Shohei Ohtani.

Inoperahan sa kanang siko ang Japanese pitcher ng Los Angeles Angels, ayon sa kanyang doktor ay makakabalik ang two-way star sa opening day na ng 2024 season ng Major League Baseball.

Papalo ang susunod na season sa March 28.

Pero ang siste, hanggang pagiging hitter lang muna ang 29-year-old.

Sa 2025 pa raw siya pwedeng mag-pitch.

Nagkaroon ng torn UCL (ulnar collateral ligament) sa siko si Ohtani noong August 23 at natapos ang kanyang pitching season.

Nagpatuloy siya bilang batter hanggang magkaroon naman ng strain noong September 3 at ipinahinga na ng Halos.

“I had a procedure done on my elbow earlier this morning and everything went well,” bahagi ng post ni Ohtani sa Instagram kahapon.

“It is unfortunate that I couldn’t finish out the year on the field, but I will be rooting on the boys until the end. I will work as hard as I can and do my best to come back on the diamond stronger than ever.”

(Vladi Eduarte)