Marian nangapa sa shooting, taping

Number 1 trending si Marian Rivera ngayong Miyerkoles, at may kinalaman nga `yon sa sabay-sabay na ganap sa buhay niya, na sabay-sabay ring pinost, ni-repost sa X (Twitter).

Tulad nga nang pagsabak niya sa shooting ng pelikula nila ni Dingdong Dantes na entry sa 2023 Metro Manila Film Festival. Sobrang excited na nga siyang mag-shooting, kahit halos naloloka na rin siya sa sabay-sabay na ginagawa niya ngayon.

Eh, di ba nga, sabak na rin siya sa teleserye nila ni Gabby Concepcion. At apat na taon ang pinalipas ni Marian bago gumawa ulit ng teleserye, at heto nga may pelikula pa.

“Nangapa talaga ako! Ang hirap mag-adjust. Hindi ko na yata alam ang anggulo ko. And then, memorizing the script again. Pero after a week, okey na ulit. Masaya kasi sa set,” sabi ni Marian sa unang karanasan niya sa taping nila.

“Sobrang nai-excite kami sa movie na ‘Rewind’, kasi pang-Metro Manila Film Festival nga ito. Sana lang maibalik natin ang panonod ng mga pelikulang Pilipino,” chika pa ni Marian.

Oo nga naman, dahil sa ngayon, lahat talaga ng pelikulang Pilipino na pinalalabas sa sinehan ay sadsad, ha!

Pero, bongga nga si Marian, na bukod sa namamayagpag sa TikTok, heto at sabay-sabay ang commercial tulad ng Solmux Advance, at may pelikula at teleserye pa.

Parang hindi nga nawala si Marian, dahil hanggang ngayon ay hinahabol-habol, sinusuportahan siya ng mga fan niya, at kahit dalawa na ang anak niya, hindi nagbabago ang paghanga sa kanya ng mga faney.

“Lahat naman ito ay utang ko sa Itaas. Kahit ano naman ang gawin ko kung hindi rin dahil sa Kanya, hindi ito mangyayari lahat.

“Love na love ko ang mga fan ko. Marami silang dapat abangan!” sabi pa ni Marian.

Pero, isang bagay raw talaga na dapat gawin ng mga nanay na tulad niya ay…

“Mahalaga na ini-enjoy mo ang sarili mo sa mga simpleng paraan. Like ako nagti-TikTok nga, naggi-game na rin ako. Malay ninyo, maging gamer na rin ako. Hahahaha!”

So, wala pa silang planong magka-baby ulit?

“Dami ko pang gagawin. Sasayaw muna ako. Wala naman kaming deal ni Dong. Pero nakikita naman ng asawa ko na marami talaga akong ginagawa ngayon.

“Like sa December, may parade nga, may theatre tour para sa filmfest movie namin.

“Pero siyempre, kung mangyayari `yon, ibibigay ni God na mabuntis ulit ako, buong puso naming tatanggapin,” nakangiting chika na lang ni Marian. (Dondon Sermino)