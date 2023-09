Lito Adiwang matindi kabugbugang Indonesian

PLANONG pabagsakin ni Pinoy hard hitter Lito “Thunderkid” Adiwang ang kapwa knockout artist na si Adrian “Papua Badboy” Mattheis ng Indonesia sa paghaharap bilang undercard ng ONE Friday Nights 34: Rodtang vs Superlek sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

Labing-walong (18) buwang nabakante ang 30-anyos na tubong Baguio City, Benguet kasunod ng tinamong knee injury noong Marso 2022 matapos matamo ito sa laban sa kapwa Pinoy fighter na si Jeremy Miado.

Nakatakda na sanang magbalik laban ito nitong Enero, subalit muling napwersang umatras dahil sa parehong kadahilanan.

Nakahanda naman ang dating Team Lakay member na tapusin ang laban sa anumang pamamaraan upang maging impresibo ang kanyang pagbabalik sa octagon ring, na hindi matatawaran ang matinding pananabik sa laban kontra sa isa sa mga hard-hitters ng strawweight sa mixed martial arts division.

“A finish is in the works. That’s the game plan – get that finish,” ani Adiwang. “He’s the perfect guy to face in my return. I’ve been thinking hard on my comeback, and I’ve always wanted someone who’s willing to go toe-to-toe, not someone who’s going to play it safe.” (Gerard Arce)