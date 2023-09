Kurt Reyson, Letran Knights asinta 4 dikit na kampeonato

DETERMINADO ang reigning National Collegiate Athletic Association (NCAA) basketball champions Colegio de San Juan de Letran Knights na maipagpatuloy ang sinimulang paghahari sa liga kasunod ng three-peat na kasulukuyang pangungunahan ni spitfire guard Kurt Reyson sa pagsisimula ng Season 99 sa Linggo, Setyembre 24, sa Mall of Asia (MOA) Arena sa Pasay City.

Hindi matatawaran ang ibinigay na tulong ng mga datihang manlalaro na ngayo’y tinapik na sa professional league na sina Fran Yu, Louie Sangalang, Brent Paraiso, Tommy Olivario at King Caralipio para ibulsa ang tatlong sunod na kampeonato.

Subalit pagkakataon naman ng tubong Davao Occidental scoring guard na kunin ang malaking responsibilidad na nakaatang kasama sina Paolo Javillonar, Kobe Monje at Kevin Santos upang hanapin ang mahirap na four-peat ngayong season.

“Sa akin naman, malaking challenge ‘to na iniwan ng mga nagdala ng three-peat sa amin,” pahayag ni Reyson sa isang report. “’Yung pressure naman ando’n naman lagi ‘yan so sa akin lang, hindi ko naman iniisip ‘yun kasi mawawala kami sa focus. Ang iniisip ko na lang is paano kami mananalo sa bawat laro.”

Sasabak agad ang Letran Knights kontra sa season host Jose Rizal University Heavy Bombers sa opening game sa alas-3 ng hapon na susundan naman ng harapan ng last season runner-up na College of Saint Benilde Blazers at Lyceum of the Philippines University Pirates sa alas-5.

Bago ang mga bakbakan ay gaganapin muna ang magarbong Opening Ceremony sa alas-2 ng hapon.

Kumakamada ang 5-foot-9 guard ng 10.4 puntos, 4.2 rebounds at 2.6 assists kada laro para sa Letran Knights sa championship run noong nagdaang 98th season.

Nagsimula nang ipamalas ni Reyson ang kanyang pagiging lider nang pagbidahan ang koponan sa offseason tournament na PBA D-League at ang 2023 FilOil EcoOil Preseason Cup, kung saan umabot ang mga ito sa semifinals at quarterfinals stage, ayon sa pagkakasunod. (Gerard Arce)