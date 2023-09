Jade Gentapa, Lady Blazers lumapit sa V-League finale

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

(Game 2/Best-of-3 semifinals

10:00am — FEU vs Perpetual

12:00nn — UE vs CSB (G2)

UMARANGKADA sa opensa si Jade Gentapa upang akbayan ang College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers sa 25-22, 25-13, 25-12 panalo kontra University of the East (UE) sa Game 1 ng kanilang best-of-3 semifinals sa V-League Collegiate Challenge, Miyerkoles, sa Paco Arena.

Umiskor si Gentapa ng 15 points habang nag-ambag si Jhasmine Gayle Pascual ng 13 markers para sa Lady Blazers na namumuro na sa pagsampa sa finals.

Maliban kina Gentapa at Pascual, nakakuha din ng tulong ang Taft-based squad kina Zamantha Nolasco at Michelle Gamit na kumana ng 12 at siyam na puntos, ayon sa pagkakasunod.

“Yung consistency at less errors ang ginawa namin today at iyung blockings namin gumana,” saad ni CSB assistant coach Jay Chua.

Nakihalo din sa opensa para sa Lady Blazers sina Corrine Apostol, na tumikada walong puntos, at Cloanne Mondonedo, na kumana ng dalawang puntos at 18 excellent sets.

Posibleng sumampa na sa finals bukas ang Lady Blazers pagkatapo ng gaganaping Game 2.

Kailangan naman ng Lady Warriors na makabangon upang humaba ang kanilang buhay at manatiling may tsansa sa asam na korona.

(Elech Dawa)