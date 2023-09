Inggit mga boylet Pia dinilaan, hinalikan ni Lucas

Ang daming nainggit kay Lucas, ha!

Sana all maging si Lucas na lang, sabi nga ng mga faney, lalo na ng mga boylet.

Eh kasi naman, si Lucas, malayang lambing-lambingin si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Kering-keri niyang halik-halikan, dila-dilaan ang pisngi ni Mrsz Pia Jauncey, ha!

At si Lucas mismo, niyayakap, hinihimas, hinahalikan ni Pia. Kaya mababasa mo nga ang mga chika, na sana naging si Lucas na lang sila.

At may sariling Instagram account si Lucas ha!

At heto nga ang chika ni Pia tungkol kay Lucas, na kaiinggitan mo talaga.

“Grabe naman!” habang titig na titig si Pia sa mukha ni Lucas na nakahilig sa balikat niya.

“Can’t get enough of Lucas!” sabi pa rin ni Pia, habang panay nga ang dila ni Lucas sa pisngi niya, at panay rin ang halik ni Pia kay Lucas.

“Soo lambing!” saad pa rin ni Pia, habang panay pa rin ang halik ni Lucas sa pisngi ng Miss Universe 2015, at nag-nose-to-nose pa nga sila.

Kaloka, di ba?

Napakasuwerteng pusa ni Lucas, na nagagawa niya kay Pia ang gustong gawin ng maraming nilalang sa mundo, lalo na ng mga kalalakihan.

Anyway, para sa mga nagtatanong, si Lucas nga ay pusa ng pinsan ni Pia. Devoted tita nga ni Lucas ang tawag niya sa sarili.

Marami kasi ang nagtatanong, na kung pusa ni Pia si Lucas, at paano raw si Lucas kapag umaalis si Pia o nagpupunta sa iba’t ibang bansa.

Anyway, super benta nga ang libro ni Pia na ‘Queen of the Universe’ at karamihan sa mga bumibili ay mula pa sa ibang bansa, na lahat ay humihiling na mapirmahan ni Pia, ha! (Dondon Sermino)