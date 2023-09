Gilas kakaliskisan Changwon Sakers

MAPUPULSUHAN ang bagong bihis na Gilas Pilipinas sa tuneup game laban sa Changwon LG Sakers sa September 22, Biyernes, sa PhilSports Arena.

Bukas sa publiko ang friendly.

Nilinaw din ni coach Tim Cone na 4pm ang laro, hindi 7pm tulad ng una niyang inihayag.

“I was confused, sorry,” natatawang abiso ni Cone.

Ini-scratch ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang mga pangalan nina Calvin Abueva, Terrence Romeo, Mo Tautuaa at Jason Perkins sa original 12 ni Cone.

Mula sa pangalawang listahan na naglalaman ng 37 pangalan, hinugot na kapalit ng apat sina Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino at CJ Perez.

May health issues pa rin si RR Pogoy na nasa original 12 at hindi na makakalaro sa Asiad, ipinalit si Marcio Lassiter.

Ang ibang naiwan sa lineup ay sina FIBA World Cup holdovers June Mar Fajardo, Japeth Aguilar at Scottie Thompson, Chris Newsome, Calvin Oftana at naturalized players Justin Brownlee at Ange Kouame.

Kailan lang nalaman ng Samahang Basketbol ng Pilipinas at ni Cone na out sina Abueva, Romeo, Tautuaa at Perkins, nagmadaling kumuha ng kapalit.

Agad ding nagreport nitong Martes sa Inspire Sports Academy sa Calamba sina Lassiter, Perez, Ross, Alas at Tolentino.

Ang problema ay limang araw na lang gagamayin ng mga bagong dating ang sistema ni Cone, kaya makakatulong ang tuneup kontra Sakers.

(Vladi Eduarte)