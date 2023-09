Donna kinabog sina Sunshine, Sheryl, Geneva sa buhay may asawa

Ano meron kay Donna Cruz at tumagal ng 25 years ang marriage life nito sa doktor na si Yong Larrazabal?

Sa mga magpipinsang Geneva Cruz, Sheryl Cruz, at Sunshine Cruz natatangi si Donna dahil siya lamang sa mga nabanggit na kaanak ang nagkaroon ng masayang buhay may asawa.

Ibinahagi ni Donna ang kanyang kaligayahan at pasasalamat sa 25th anniversary nila ni Dr. Yong sa kanyang Instagram.

Kalakip ang larawan na parehong may hawak na champagne glass sina Donna at Yong habang nakaupo sa sofa, binati nito ang asawa sa kanilang selebrasyon.

“Happy 25th anniversary, husband and hny (honey) ko @yonglarrazabal. I am so thankful and grateful to God (everyday)! For you, our marriage, our children at sa lahat-lahat! I love you sooo much!!!

“Thank you again, father God, for everything!!! And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. – Colossians 3:14.”

Sina Geneva, Sunshine at Sheryl ay pare-parehong hiwalay sa kani-kanilang mga asawa, at hindi na nagkaroon pa ng stable relationship hanggang ngayon.

Malaking bagay yata ang pagkalas ni Donna sa showbiz sa gitna ng kanyang kasikatan nang magpakasal kay Yong. Pero ganito rin naman ang ginawa ni Sheryl nang manirahan sa Amerika para sa asawang si Norman Bustos, pero nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama.

Bagamat, nag-migrate si Geneva sa US kung saan nakipagsaparalan siya sa isang relayson, hindi rin naman niya tuluyang iniwan ang limelight at may mga show na ginawa roon.

Anywy, sina Donna at Yong ay may tatlong na sina Belle, Cian, at Gio.

***

Kelsey Merritt mas naging mabenta

Kung oobserbahan at pag-iisipan, lumabas na mas maraming ganap ngayon o mas mabenta ang Pinay former Victoria’s Secret model na si Kelsey Merritt kumpara noong isa pa siyang ramp and magazine model.

Sunod-sunod nga ang pagdalo ni Kelsey sa mga fashion week, luxury brands events at pag-i-endorse ng iba pang international lifestyle brands.

Gaya ni Heart Evangelista halos walang pahinga si Kelsey sa pagiging isang fashion and lifestyle expectator at VIP guest sa mga fashion event gaya ng pagdalo nya sa Louis Vuitton, Ralph Lauren, Ferragamo, Chanel at kung ano-ano pa.

Ginagawa rin nitong Quiapo, Cubao lang ang Italy, France, New York, at iba pang bansa kung saan ipinapakita nito ang elegance at class sa pagdadala ng damit.

Dati ay mas maraming post si Kelsey sa mga personal niyang ganap, go-see sa mga fashion shows, pictorials para sa mga magazines at kung ano-ano pa.

Pero ngayon, laging naka-dress for event ang Pinoy pride at ginagawa nitong fashion show ang kanyang socmed gaya ng Instagram sa mga OOTD niya.

Hindi gaya nina Heart, Anne Curtis, Sandara Park na kapos sa height, si Kelsey ang tunay na epitome ng fashion at mannequin dahil sa kanyang slim figure at towering height.

Nevertheless, pare-parehong nagbibigay inspiration sa mga Pinoy fashion enthusiasts ang mga nabanggit na entertainment showbiz celebrity.