Aso nirapido, kelot kalaboso

KINASUHAN ang isang 29-anyos na lalaki matapos nitong balikan ang isang aso na humabol sa kanya at kanyang pinagbabaril sa Naic, Cavite Martes ng hapon.

Kasong Alarm and Scandal, paglabag sa Animal Welfare Act of 1998 at paglabag sa Omnibus Election Code in relation to Comelec Resolution 10446 (Gun Ban) ang kinakaharap ng suspek na si Ivan Paul De Guzman dahil sa reklamo ni Jerry Ojoylan, 37, kapwa taga-Naic, Cavite.

Sa ulat, alas-2:00 kamakalawa ng hapon nang maganap ang insidente. Binabagtas ng suspek ang North dale Brgy Timalan, Balsahan, Naic, at minamaneho ang kanyang e-bike nang habulin siya ng asong pagmamay-ari ni Ojoylan.

Umalis ito subalit armado na ng itim na airgun pistol pagbalik at binaril ang aso dahilan din ng alarma sa lugar.

Nagreklamo ang biktima na ikinaaresto ng suspek at narekober ang kanyang airgun pistol at 22 piraso airgun pellet. (Gene Adsuara)