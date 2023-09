Ang kriminal

Pinanuod ko ang isang English indie film na “Emily the Criminal” sa Netflix dahil sumasalamin ito sa isang aspekto ng alinmang lipunan na tayong mga Pilipino ay nakaka-ugnay. Ang kwento ay umiikot kay Emily na isang talentadong artist na hirap sa buhay sapagka’t hindi siya makahanap ng maayos na trabaho dahil mayroon siyang rekord na criminal at hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Baon siya sa utang dahil sa mga gastusin sa pag-aalaga sa kanyang lola, sa mga binayaran sa abogado para sa kanyang naging kaso, sa mga bayarin nuong siya ay nag-aaral, at ang kanyang pang araw-araw na mga gastusin.

Bumungad ang kwento na siya ay nagta-trabaho bilang taga-hatid ng pagkain, nguni’t ang posisyong ito ay hindi permanente. Nagtatrabaho siya bilang independent contractor para sa restaurant. Sa madaling salita, hindi siya empleyado ng kumpanya at, kagaya ng nilinaw ng namamahala, wala siyang mga karapatan bilang manggagawa. Patuloy siyang naghahanap ng mga pagkakakitaan hanggang inalok siya ng isang kasamahan maging “dummy shopper” upang kumita ng $200 sa isang transaksyon. Ang pagiging dummy shopper ay isang ilegal na aktibidad kung saan ginagamit ang mga ninakaw na credit cards para makabili ng mga mamahaling produkto. Sa pelikulang ito, gumagawa ang sindikato ng mga pekeng credit cards gamit ang mga ninakaw na datos ng mga credit cards.

Ang naging unang transaksyon ni Emily ay ang pagpunta sa mall upang bumili ng malaking TV gamit ang pekeng credit card. Sumunod, kumita naman siya ng $2,000 sa pagbili ng isang mamahaling sasakyan gamit pa rin ng pekeng credit card. Pagkatapos maging matagumpay ang mga transaksyong ito, inalam ni Emily ang buong operasyon mula kay Youcef, isa sa mga miyembro ng sindikato. Sinubukan ni Emily gawin ang operasyon at naging matagumpay naman. Kalaunan, nabisto na ang munting operasyon ni Emily sa mga kasamahan ni Youcef sa sindikato na natural na ikinagalit nila. Nangyari ito sapagka’t nilabag ni Emily ang pinakamahalagang pag-iingat na dapat nilang ginagawa. Ito ay ang pagpunta sa parehong tindahan ng dalawang beses sa isang linggo.

Ginagawa niya ang mga ito habang patuloy siyang naghahanap ng matinong trabaho na papakinabangan niya ang kanang mga talent sa sining. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nagkaroon siya ng pagkakataon na ma-interview sa isang kumpanya para sa posisyon na angkop sa kanya. Subali’t tumambad sa kanya ang isa na namang pang-aabuso sa lipunan. Siya ay kinukuha bilang intern na magtatrabaho ng regular na oras nguni’t walang bayad sa loob ng anim na buwan. Pagkatapos ng panahong ito, siya ay hahatulan kung karapat-dapat na maging empleyado.

Nauwi si Emily sa pagpapatuloy ng kanyang mga gawaing kriminal. Marahil sasabihin ng iba na sobra naman ang kamalasan ni Emily. Nguni’t sa totoo lang, napakarami ng ganitong sitwasyon sa ating bayan. Marahil may kaunting pagkakaiba lamang sa mga sirkumstanya, pero ang dulo pa rin ay ang kawalan ng mga pagkakataon o mga pagpipilian na landas. Hindi ito pagbibigay-katwiran para sa buhay ng krimen. Patuloy tayong dapat maniwala na walang puwang ang krimen sa ating buhay. Nguni’t ang kwentong ito ay nagpapakita kung paano itinutulak ng lipunan, ng mga pagkakataon, at maging ang kawalan ng mga maayos na patakaran o pagpapatupad ng batas ng pamahalaan ang mga tao sa isang sulok na hindi nila pinili o nais piliin.

Ang nakakabagabag lamang ay kung bakit ang mga taong may sobra-sobrang pera ay nakukuha pa rin maging kriminal at pagnakawan ang taong bayan.