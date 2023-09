Anak ni Ruffa nakabili na ng kotse… Lorin pinayuhan ni Lola Annabelle na magdasal muna bago mag-drive

Nakabili na ng sariling kotse ang panganay na anak ni Ruffa Gutierrez na si Lorin na kasalukuyang nasa Mali, California ngayon at nag-aaral sa Pepperdine University.

Pinost ni Lorin ang tungkol sa nabiling sasakyan na 2023 Mercedes Benz GLA.

Proud si Lorin na galing sa ipon niya ang pinambili ng sasakyan. Cash din niyang binili ‘yon.

Pero siyempre, nag-driving lesson muna si Lorin. Two weeks sa Pilipinas at one week sa Amerika.

Sobrang proud naman si Ruffa, pati ang grand parents ni Lorin na sina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama na nakabili na ng sariling sasakyan si Lorin. Pinost nga rin nila ang tungkol doon.

Sey ni Tita Annabelle kahapon, “Galing sa puso ko ang pinost ko. Sinabihan ko si Lorin na mag-sign of the cross at mag-pray muna bago niya i-start ang car niya.

Ang buong post nga ni Tita Annabelle ay, “Congratulations Lorin Gutierrez Bektas. Before you start your car make sign of the cross and pray Angel of God to guide you sa lahat ng pupuntahan mo. Ingat always lock your car and please enroll in martial arts so you will learn to defend yourself. I’m proud of you Lorin and also your lolo. Venice is going to visit you, nagpadala ako ng small image of Our Lady of Simala, iyan iyun nagmimilagro, ito iyun hiningi mo sa akin, put it in your car. Dream come true sa iyo iyan na makapag-drive, gayahin mo ang husay ko at ingat ko sa pagda-drive. No violation ako at never ako nag-freeway, puro side street lang. Have a safe driving and always take your vitamins.”

Ka-chat namin kahapon si Lorin at sinabing sinusunod niya ang payo ng kanyang Lola Annabelle na magdasal palagi bago i-start ang engine ng kanyang sasakyan.

So kumusta naman ang first time na pag-drive ni Lorin sa biniling sasakyan?

“It was good im enjoying it!” sey ni Lorin.

‘Yun na! (Jun Lalin)