2024 budget para sa Bagong Pilipinas

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sinimulan na po noong Martes ang plenary debates ng Mababang Kapulungan ng Kongreso hinggil sa panukalang P5.768 trilyong national budget para sa 2024.

Ito’y matapos ang mahigit isang buwang pagbusisi sa budget ng House Committee on Appropriations na pinamumunuan ng inyong lingkod.

Batay sa proseso, ipagtatanggol naman natin ngayon sa plenaryo sa tulong ng ating magigiting na vice chairpersons ang panukalang budget ng pamahalaan sa susunod na taon. Ipinapangako ko po sa sambayanang Pilipino na sisikapin naming mapagtibay agad ang 2024 General Appropriations Bill upang maipagpatuloy ang mga programa at matiyak ang pag-unlad ng bansa sa 2024 at mga susunod pang taon.

Bilang pagtalima sa tagubilin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tapusin ang plenary debate at maaprubahan ang GAB bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa Setyembre 30, ginawa pong umaga, hapon hanggang gabi ang debate sa panukalang budget upang masundan natin ang timeline sa pagpapatibay nito.

Ang GAB ang pinakamahalagang panukalang batas na ipinapasa ng Kongreso taun-taon kaya dapat hindi sumasablay ang schedule ng deliberasyon, debate at pagpapatibay nito. Dito po nakasasalay ang prosperidad at ang economic recovery roadmap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa pamamagitan ng national budget, maipagpapatuloy natin ang pagbangon mula sa pandemya: makakalikha tayo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at mapapabuti ang kalidad ng pamumuhay dahil sa napapanahong pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, healthcare, imprastraktura at tulong pinansiyal sa mga nangangailangan.

Higit sa lahat, nakatuon ang budget sa tatlong legacy projects ng pangulo: ang legacy specialty hospitals, legacy housing program, at legacy sa food sufficiency. Tatalakayin natin nang mas malalim ang mga programang ito sa mga susunod na pitak.

Nais ko lang pong sariwain ang ginawang pagtalakay ng Appropriations Panel sa panukalang P5 bilyong budget ng Office of the Ombudsman. Kailangan nila ang ganitong halaga upang maisakatuparan ang Anti-Corruption Investigation Program, Anti-Corruption Enforcement Program, Ombudsman Public Assistance Program at Corruption Prevention Program.

Para sa kaalaman ng lahat, ang budget ng Ombudsman ay underrated ngunit lubhang mahalaga. Kailangan nating mag-invest sa transparency at accountability! Ibig sabihin nito, mas makikita natin kung paano ginagamit ang buwis para sa kapakanan ng taumbayan.

Ang Ombudsman ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng pinamamahalaan upang matiyak na ang serbisyo publiko ay naihahatid nang episyente, patas at walang kinikilingan. Kung may transparency, lumalaki ang tiwala ng taumbayan dahil nakikita nilang umaaksyon ang pamahalaan para sa kanilang kapakanan.

Hindi pa man tapos ang ating trabaho, gusto ko munang pasalamatan ang mga kasamahan natin sa Appropriations Committee at ang masisipag na mambabatas na bumusisi at nagbigay ng kanilang inputs sa panukalang budget.

Sinuri nila ang panukalang budget upang matiyak na matutugunan nito ang mga prayoridad ng gobyerno, ng mga Pilipino at ng ating bansa.

Kahit abala po tayo sa plenary deliberation ng 2024 national budget, sinamahan ko po si Speaker Romualdez sa isinagawang consultative meeting noong Lunes kasama ang mga kinatawan ng mga kompanya ng langis at mga opisyal ng Department of Energy. Sa pagpupulong na ito, tinalakay ang mga paraan upang mapababa ang presyo ng produktong petrolyo.

Ang pagtanggal sa excise tax sa langis ang pangunahing tinalakay sa consultative meeting. Posible itong irekomenda ng Kongreso sa Malacañang at sa mga economic managers ngunit hanggang Disyembre lamang ito ipatutupad at kung pumalo na sa $80 bawat bariles ng langis.

Tinanong din po ng mga mambabatas ang mga kumpanya ng langis kung may iba pang paraan para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo.

May ibang mambabatas naman ang nagbigay ng suhestiyon tulad ng pagsusog sa Oil Deregulation Law upang maging transparent ang pricing scheme sa industriya.

Humarap po ang inyong lingkod sa consultative meeting upang makatulong sa paghahanap ng solusyon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na malaki ang epekto sa pang-araw araw na pamumuhay ng bawat Pilipino.

Babalitaan ko po kayo kung ano ang mapapagkasunduan sa isinusulong na panukala ng liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!