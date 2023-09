20 DSWD Asec pinagpag ni Gatchalian

Kinumpirma ni Secretary Rex Gatchalian na pinagsumite niya ng courtesy resignation ang 20 assistant secretary (Asec) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Matagal nang nirereklamo ni Gatchalian ang sangkaterbang opis­yal ng DSWD, karamihan ay tinalaga ng dating kalihim at ngayon ay ACT-CIS party-list Rep. Erwin Tulfo.

Sa isang press conference sa Senado nitong Miyerkoles, kinumpirma ng kalihim na pinagsumite niya ng resignation ang 20 assistant secretaries at ine-eva­luate pa kung sino ang ire-retain sa puwesto base sa angkop na bilang para sa departamento.

“‘Yong rightsizing and streamlining ay doon lang sa Asecs namin so sila ay nag-file ng courtesy re­signation, 20 of them,” paglalahad ng kalihim.

“So, we are reviewing right now para masigurado natin na ang mga posisyon ay angkop sa bilang,” dagdag pa niya.

Walang ginalaw si Gatcha­lian sa 9 na undersecretary (Usec) sa kanyang tanggapan kabilang ang bagong talagang si Emmeline Aglipay, asawa ni Senador Mark Villar.

Base sa naunang nilabas ng Politiko_Ph, ang mga assistant secretary sa DSWD ay kinabibila­ngan nina Romel Lopez, Asec for Social Welfare and Development; Rodolfo Santos, Asec for Policy and Plans; Irene Dumlao, Asec for Legislative Affairs; Juan Carlo Marquez, Asec for Development Assistance; Ivy Grace Rivera, Asec for Admi­nistration; Janus Siddayao, Asec for Finance;

Gary Politico, Asec for Policy and Plans; Janet Armas, Asec for Standards and Capa­city Building; Marlon Ala­gao, Asec for Disaster Response Management; Florentino Loyola Jr., Asec for Specialized Programs; Ada Colico, Asec for Statutory Programs at Paul Ledesma, Asec for Regional Operations

Kasama rin sa listahan sina Marites Maristela, Asec for the National Household Targeting System; Evelyn Macapobre, Asec for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program; Arnel Garcia, Asec for Inclusive-Sustainable Peace and Special Concerns; Ulysses Hermogenes Casimiro Aguilar, Asec for Community Engagement; Baldr Bringas, Asec for Innovations; Glenda Relova, Special Assistant to the Secretary for Centers and Residential Care Facilities (Asec rank); Julius Exequel Gorospe: Chief Information Officer; Elaine Fallarcuna, Office of the Assistant Secretary for Office of the Secretary (OSEC)-Concerns (Asec rank) at Ana Maria Paz Rafael, Asec for Partnerships Building and Resource Mobilization.

Ang isang Usec ay may basic pay na P189,199 kada buwan bilang salary grade 30 government employee, habang ang Asec ay binabayaran ng P167,432 kada buwan (salary grade 29).