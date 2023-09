2 pulis dinakma sa terminal payola

Arestado ang dalawang aktibong pulis at ang kanilang kolektor kamakalawa sa kasong pangongotong matapos na ireklamo ng mga opisyales ng transport group sa pangongotong ng halagang P130,000 kada buwan para umano sa payola ng grupo ng mga jeepney drayber at Traysikel Operators and Driver Association (TODA) na nagte-terminal sa Bacoor, Cavite.

Dinakip alas-11:30 bago magtanghali kamalawa sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Regional Field Unit-National Capital Region (RFU-NCR) ang mga suspek na sina PSMS Joselito Bugay, at PSSG Dave Gregor Bautista, pawang nakatalaga sa Bacoor City Police Station, at ang kolektor nilang si John Louie De Leon, sa Fil Oil at PTT Gasoline Stations sa Molino Road, Brgy. Molino, Bacoor, Cavite.

Samantala pinaghahanap ang isa pang suspek na si Edralin Gawaran, hepe ng Bacoor Traffic Management Department, Bacoor City, Cavite, na wala sa kanyang opisina nang puntahan ng pulisya.

Sa press briefing kahapon sa Camp Crame, sinabi ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., na sibak din sa puwesto ang hepe ng Bacoor City Police Station na si Police Lt. Col. Ruther Saquilayan, dahil sa command responsibility hinggil sa pangongotong ng pulis na sina PSMS Joselito Bugay at PSSG Dave Gregor Bautista.

“In line with our one strike policy, the chief of police, he will be affected. He will be relieved,” saad ni Acorda. (Edwin Balasa)