Wala nang injury! Rookie Schonny Winston papasiklab sa Converge

SINIGURO ni Schonny Winston na fully recovered na siya mula sa injury, at handa nang magpakitang-gilas para makakuha ng pwesto sa Converge.

Dahil sa calf injury ay maagang natapos ang huling taon sana ni Winston sa DLSU nitong nakaraang UAAP Season 85.

Nanood lang siya – sa bleachers pa at hindi bench – nang matalo ang Green Archers sa Adamson 80-76 sa laglagan para sa huling Final Four berth.

Nitong Linggo sa 2023 PBA Draft sa Market! Market! sa Taguig, ginamit ng FiberXers ang 9th pick para makuha ang 6-foot-4 guard/forward.

“I’m no longer hurt,” deklarasyon ng Fil-Am. “I’m ready to compete and ready to play.”

Sa kabila ng injury, hindi nawala ang pangalan ni Winston sa projected first rounders bago pa ang draft proper.

Sisiguraduhin daw niyang susuklian ang tiwalang ibinigay sa kanya ng Converge.

“I’m happy they drafted me, and I’m ready to compete for them,” aniya.

(Vladi Eduarte)