V-League semifinals! Chenie Tagaod, FEU liyamado kontra Perps

Mga laro Miyerkoles: (Paco Arena)

(Game 1/Best-of-3 semifinals)

10:00am — UE vs Benilde

12:00nn — FEU vs Perpetual

PAKAY ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na ipagpatuloy ang pamamayagpag at pagiging malinis ang karta kaya kakapitan nila si Chenie Tagaod kontra University of Perpetual Help System DALTA sa Game 1 ng kanilang best-of-three semifinals ng V-League Women’s Collegiate Challenge na lalaruin sa Paco Arena sa Maynila ngayong araw.

Winalis ng Lady Tamaraws ang eight-team single round robin eliminations kaya kinapitan nila ang top spot sa team standings.

Makakatapat nila ang No. 4 na Lady Altas at magsisimula ang kanilang bakbakan sa alas-12 ng tanghali.

Nagtala si Tagaod ng 16 points, kasama ang 13 attacks, dalawang blocks at isang service ace at hinirang na Player of the Game sa kanilang huling laro laban sa University of the East.

Maliban kay Tagaod, huhugot din ng lakas ang Lady Tams kina Faida Bakanke at Mitzi Panangin.

Bagaman tinalo ng FEU ang Perpetual sa elims ay inaasahang palaban din ang huli upang dungisan ang una.

Ibabangga naman ang Lady Altas, na tumapos ng 4-3 sa eliminations, nina Mary Rhose Dapol at Shaila Allaine Omipon.

Samantala, magtatapat sa alas-10 ng umaga ang No. 3 Lady Warriors (5-2) at No. 2 College of Saint Benilde (6-1) sa sariling Game 1 ng best-of-three semis match.

(Elech Dawa)