Uuwi na sa Dubai: Pia hirap malayo sa mister

Ang bongga, ang sweet ng caption ni Pia Wurtzbach sa picture ng mister niyang s Jeremy Jauncey, ha!

Sey kasi ni Pia, “Hard to be away from you. I’ll be home soon, my love,” na sinamahan pa niya ng red heart emoji.

Kinilig nga ang followers, supporters ni Pia sa post niyang ‘yon.

Nasa Pilipinas kasi si Pia dahil na rin sa promotions ng libro niyang ‘Queen of the Universe’ at iba pang mga ganap.

Siyempre, understanding naman ang mister ni Pia.

Pero as a good wife, siyempre excited na rin ang Miss Universe 2015 na umuwi at makapiling ang kanyang mister, ha!

May mga supporter naman si Pia na nagho-hope na ang long distance relationship (LDR) nina Pia at Jeremy ay mag-work talaga para sa mag-asawa.

Pero may ilan namang kaming nakausap na kilala mismo si Pia na bilib sa set-up ng mag-asawa. Kasi madali lang naman daw ang magbiyahe kapag miss na nila ang isa’t isa.

Nakakabilib nga raw si Jeremy dahil ina-allow pa rin si Pia na maging active sa career ang misis.

‘Yun na!