Street food yarn? Inihaw na yelo patok sa China!

TRENDING online ang kakaibang street food ng China na inihaw na yelo!

Sa video na kumalat sa social media, makikita ang pag-ihaw sa mga ice cube o kaya’y yelo na may korteng water bottle habang pinapahiran ng sauce at spices saka bubudburan sa ibabaw ng mga sesame seed at green onion.

Kuha ang video sa isang street food stall sa Nanchang, Jiangxi Province, ayon sa ulat ng sportskeeda.

Nagkakahalaga umano ang mga inihaw na ice cube ng 15 yuan o mahigit P100, ayon naman sa The Straits Times.

Noong Hunyo, naging laman din ng mga balita ang China sa isa pang kakaibang putahe na piniritong pebbles. (Issa Santiago)