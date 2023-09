Senado sisilipin kulto ng mga child rapist

Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng Senate Resolution No. 797 upang maimbestigahan ng Senado ang mga kaso ng umano’y panggagahasa, sexual abuse, force labor at child marriage ng isang kulto sa Socorro, Surigao del Norte.

Pinaniwala ng kulto, ang Socorro Bayanihan Services, Inc. (SBSI) na kilala bilang Omega de Salonera, na si Jey Rence Quilario ay isang Messiah. Mayroon silang 3,650 miyembro kabilang ang 1,587 bata na nakabase sa isang guwardiyadong lugar sa bundok na tinawag na Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro.

“Nakakakilabot ang nabuong kulto sa Surigao. Pero mas nakakakilabot at nakakagalit ang mga kaso ng panggagahasa, pana¬nakit, at pilit na pagkakasal na ginawa sa mga menor de edad. We must put an end to this,” diin ni Hontiveros, chair ng Senate Committee on Women and Children.

Nakasaad sa resolusyon na base sa mga testimoniya ng mga biktima, si Quilario o mas kilala sa tawag na Senior Agila ay sangkot sa seksuwal na pag-abuso sa mga menor de edad, kabilang ang mga batang inutusan niyang tumabi sa kanya sa pagtulog, pagpapakasal sa mga batang edad 12 at pagkulong sa kanila sa isang silid para makipagtalik at iba pa.

Noong Hulyo, walong bata ang tumakas sa kulto dahil sa hindi makayanang pag-abuso at pagsasamantala.

“These children are in grave and present danger. Makapangyarihan at may impluwensiya ang kulto. Ginagawa nila ngayon ang lahat para makuha mula sa LGU at DSWD ang mga bata. The children’s parents, who are still part of the cult, are asked to file petitions for habeas corpus, in order to recover the minors from the local government,” diin ni Hontiveros.

Handa naman humarap sa imbestigasyon ng Senado ang Socorro Bayanihan Services, ayon sa vice president nitong si Mamerto Galanida, upang mapasinungali¬ngan ang mga akusasyon sa kanilang grupo tungkol sa child rape at droga. (Dindo Matining)