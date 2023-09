PPP ang solusyon

Isa sa matagal ng pangarap ng mga Bicolano ay ang makitang umaandar muli ang dating tanyag na Bicol Express ng Philippine National Railways (PNR).

Noong ang Bicol Express ay tumatakbo pa, bumibiyahe po ito mula Maynila patungo sa iba’t ibang parte ng Bicol, hanggang sa makarating sa Albay.

Naikuwento ko na po sa kolum ding ito ang tungkol sa Bicol Express na paboritong sakyan noon ng mga naglalakbay papuntang Bicol. Mabilis at komportable ang biyahe at maaaliw ka sa magagandang tanawin na makikita mula sa iyong bintana. Kasama sa iyong matatanaw mula sa tren ay ang nakakabighaning Bulkang Mayon, pagsabit ng Bicol Express sa Legazpi, Albay.

Natatandaan pa ng mga bumibiyahe noon ang mga airconditioned coach na sinimulang ilagay ng PNR pagsapit ng dekada sitenta. May mga tinatawag na Executive Sleeper at mga Family Sleeper ang Bicol Express. Malilinis at magagandang compartment ang mga ito para sa mga manlalakbay na gustong makapagpahinga at matulog sa loob ng tren.

Sa kasamaang palad, tuluyan ng tinigil ang biyahe ng Bicol Express noong 2014 dahil ang riles nito ay nasira na ng mga malalakas na bagyo.

Bilang kinatawan ng mga Bicolano sa Kongreso, ang inyong lingkod po ay nagmungkahi ng paraan para mabuhay muli ang Bicol Express. Ang nasa isipan ko po ay isang Bicol Express na moderno, mabilis at komportableng uri ng transportasyon. Hangad ko rin po na masimulang maisakatuparan ito sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ang akin pong mungkahi ay idaan na lamang sa Public-Private Partnership o PPP para mapondohan ang pagpapagawa ng Bicol Express. Hango po ito sa aking pakikipag-usap kay Undersecretary for Railways Cesar Chavez ng Department of Transportation (DOTr).

Ayon kay Usec Chavez, tila lumalabo na ang planong pumirma ang Pilipinas ng loan agreement sa China para sa P142 bilyong paunang pondo na kailangan para maipatupad ang Phase I ng Bicol Express o ang South Long Haul Project ng DOTr.

Nakipagpulong na sina Chavez at ilang opisyal ng Department of Finance (DOF) sa mga kinatawan ng gobyerno ng China pero walang malinaw na sinabi ang mga ito patungkol sa kahihinatnan ng loan application ng ating gobyerno para sa Bicol Express project.

Dahil dito, sang-ayon po tayo sa plano ni Usec Chavez na kung hindi makakuha ng pondo mula sa China o sa iba pang bansa, ang gawin na lang ay daanin sa PPP ang pagpopondo ng civil works ng Bicol Express.

Sa ilalim ng PPP plan na ito, ang gobyerno ang aako sa pondong kailangan para sa right-of-way at sa rolling stock o ang mismong mga tren na gagamitin sa Bicol Express. Hihingi naman ng tulong mula sa Asian Development Bank o iba pang international financing institution para sa electromechanical component ng proyekto. Ang civil works, o ang mga kailangang gawin at ipatayo para sa daanan at lalatagan ng riles ay popondohan sa pamamagitan ng pakikipag-partner ng gobyerno sa pribadong sektor.

Ito na ang pinakamabilis na paraan para maisakatuparan ang pangako ng Pangulong BBM na muling buhayin ang Bicol Express, sa halip na maghintay ng matagal sa sagot ng China o maghanap ng iba pang bansa na magpopondo sa proyekto at dumaan na naman sa matagal na prosaso.

Ang magandang balita ay tiniyak sa atin ni Usec Chavez na itutuloy ang Bicol Express project. Sa katunayan, ito ay may nakaantabay ng pondong P3 billion sa panukalang pambansang badyet para sa susunod na taon.

Kung bubuhayin muli ang Bicol Express bilang isang high-speed, modern train service, tiyak na bibilis rin ang paglago ng ekonomiya ng buong Bicolandia. Dadagsa ang investor at maging ang mga turista na bibisita sa iba’t ibang tourist spots sa Bicol. Uusbong ang maraming maliliit na negosyo sa bawat istasyon ng Bicol Express. Dahil diyan, maraming malilikhang trabaho para sa mga Bicolano.

Kaya naman bilang inyong Bicol Saro congressman, isa tayo sa mangunguna na susuporta at gagawa ng paraan para matuloy na ang pag-andar at pagiging tanyag muli ng Bicol Express.