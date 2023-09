Pops maraming pasabog

Kahit palaging nagbibiro si Pops Fernandez na forever 28 years old siya, happy naman ang tinaguriang Concert Queen na 40 years na siya sa showbiz.

Pero wala namang malaking ganap sa kanyang 40th anniversary this year.

‘Yung selebrasyon nga raw sa ‘Magandang Buhay’ ay wala raw siyang kaalam-alam. Surprise raw talaga ‘yon sa kanya, pati ‘yung pag-appear sa show ng Erik Santos ay nailihim talaga sa kanya.

Pero sabi nga ni Pops, sobrang appreciated niya ang effort nina Regine Velasquez-Alcasid, Jolina Magdangal, Melai Cantiveros, at ng buong ‘Magandang Buhay’ team.

Pero marami nga ang nangungulit kay Pops, na dapat daw ay may malaki siyang pasabog para sa kanyang 40th year sa showbiz.

Sabi naman ni Pops, abangan na lang ‘yon next year. Na may belated celebration daw siya, na baka hindi lang isa, baka more pa raw. Pero secret pa nga raw.

And this year, may isa siyang pinaghahandaan, na very soon daw ay ia-announce rin niya.

So marami ngang pasabog si Pops sa kanyang 40th showbiz anniversary.

Abangan nga lang daw.

Bongga! (Jun Lalin)