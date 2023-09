Palauig nanilat sa Metro Turf

NABULAGA ang mga karerista sa ipinakitang husay ni Palauig matapos nitong silatin ang liyamadong si Don Julio sa Philracom Rating Based Handicapping System na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Kumaskas sa arangkadahan si Palauig upang hawakan ang bandera ng walang kahirap-hirap kaya hindi ito masyadong napagod habang binabaybay ang unahan.

Dalawang kabayo ang abante ni Palauig sa pumapangalawang si Main Event sa kaagahan ng karera habang nasa tersero puwesto si Agidaw.

Hanggang sa umabot sa huling kurbada ay nasa unahan pa rin si Palauig kaya naman sa rektahan ay nahirapan na rin humabol si Don Julio.

Tinawid ni Palauig ang meta ng may apat na kabayo sa pumangalawang si Don Julio, tersero si Main Event habang pumang-apat si Top Czar.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, nirehistro ni Palauig ang 1:23.6 minuto sa 1,400-meter race sapat upang sikwatin ng horse owner na si Benjamin Abalos, Jr. ang P10,000 karagdagang premyo. (Elech Dawa)