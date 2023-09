P155m natangay! 8K Pinoy nayari ng online scam

Nakatanggap ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) ng lagpas sa walong libong reklamo tungkol sa iba’t ibang uri ng scam.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, inulat ng PNP-ACG na mula Enero hanggang Agosto 2023, 8,609 na reklamo patungkol sa scam at online attacks na may katumbas na halagang P155 milyon ang naitala.

Ilan sa mga naitalang modus ng mga sindikato ay ang online selling scam, investment scam, ATM Fraud/Phising, call scam/phishing, employment scam, loan scam, package scam, hijack profile, accommodation scam at love scam.

Sa mga modus na ito, pinakamalaki ang nabibiktima sa online selling scam na umabot sa 3,615 ang reklamo at may katumbas na halagang naloko na aabot sa mahigit P68,864,263.

Ang mga nabibiktima ay nasa edad na 21 hanggang 40 na walang trabaho at self-employed at karamihan pa babae na nasa 61 porsiyento habang 39 porsiyento naman sa mga lalaki.

Pinakatalamak din ang pambibiktima ng scam sa Facebook/Messenger na nasa mahigit 6,700, sinundan ng WhatsApp, Telegram, Instagram, SMS at iba pang social media platform at mga delivery applications.

Samantala, nangunguna naman sa ginagamit ng mga scammer na “mode of payment” ang GCash, na sinundan ng mga bangko, online payment apps at iba pang financial institutions.

Sinabi naman ni PNP-ACG Brig. General Sideny Hernia na hindi sila makapaghain ng kaso dahil sa oras na natukoy na nila ang numerongNginamit ng scammer, sa huli ay lilitaw na “fictitious account” o gawa-gawa lamang ito. (Dindo Matining)