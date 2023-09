Nagbabakasyong sundalo todas, 2 pa sugatan sa tandem

PATAY ang isang nagbabakasyon na sundalo habang dalawa pa ang sugatan matapos silang ratratin ng hindi pa kilalang riding in tandem sa Tacurong City, Sultan Kudarat noong Linggo.

Kinilala ang nasawing biktima na si Army Private Reymar Seredica Pelaez, residente ng Barangay Buenaflor at nakatalaga sa 32nd Infantry Battalion na naka-base sa Malabang, Lanao del Sur, Bangsamoro region.

Ayon sa pulisya, naka-leave ang biktima nang mangyari ang krimen. Sinabi ni Police Regional Office (PRO) 12 director Brig. Gen. Jimili Lopez Macaraeg na nagkukuwentuhan sina Pelaez at pinsan na si Royce Seriodica Garde sa harap ng kanilang bahay nang dumating at lapitan sila ng dalawang suspek na agad silang pinagbabaril.

Mabilis ding tumakas ang mga ito lulan ng kanilang motorsiklo. Dead on the spot si Pelaez dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan habang malubhang nasugatan si Garde at ang magbabalot na si Jay-Ar Bandar Dineal na tinamaan ng ligaw na bala.

Inaalam na ng pulisya ang motibo sa krimen. (Edwin Balasa)