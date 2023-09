Mga empleyado ng Senado tinitiktikan

Kinondena ng mga kawani ng Senado ang pagkabit ng CCTV na may audio recording na anila’y malinaw na paglabag sa batas.

Ayon kay Roselle Eugenio, presidente ng Sandigan ng mga Empleyadong Nagkakaisa sa Adhikain ng Demokratikong Orga­nisasyon (S.E.N.A.D.O.) ang audio recording ng pribadong pag-uusap ay hindi lang “morally reprehensible” kundi paglabag din sa Republic Act 4200 o “An Act to Prohibit and Penalize Wire Tapping and Other Related as Violations of the Privacy Communication, and Other Purpo­ses”.

Bukod diyan, ang pag-record ng pag-uusap na walang pahintulot ng empleyado ay paglabag din sa privacy sa Universal Declaration of Human Rights kung saan signatory ang Pilipinas.

Nitong buwan ng Agosto lamang ikinabit ng Office of the Senate sergeant-at-arms ang CCTV na may audio recording. Ang OSAA ay pinamumunuan ni retired Army Lt. General Roberto Ancan.

Nababahala ang unyon na gamitin ang audio recording laban sa kanilang grupo lalo na’t minsan na silang inakusahan bilang bahagi ng communist terrorist group ng National Intelligence Coordinating Agency at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. (Dindo Matining)