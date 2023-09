Mga empleyado ng resto, isinoli sa customer naiwang P390K cash

ANG tunay na pagkatao, nakikilala sa gawa.

Ito ang kasabihan na tiyak na kinagisnan ng mga empleyado ng isang restaurant sa Tumauini, Isabela nang walang pag aalinlangan nilang isinoli ang P390,000 cash na naiwan ng kanilang customer noong Setyembre 16.

Ayon sa restaurant manager na si Jennifer Diaz, nakalagay ang P390,000 cash na pulos tig-P1,000 sa isang pulang bag.

Naisip nila agad na tiyak na nag-aalala na ang nakaiwan nun kaya agad silang tumawag sa presinto para tulungan silang maibalik ito sa may-ari.

Nagkanya-kanya na rin aniya sila ng post sa social media sa pag-asang may nakakakila sa nakaiwan ng pera at maipaalam dito na ligtas ang pera at nasa pag-iingat ng pulisya.

Sinabi naman ni Tumauini chief of police Police Major Charles Cariño na mabuti na lang at kasama sa mga laman ng bag ang ID ni Jeffrey Harada, isang helper at residente ng Pamplona, Cagayan kaya hindi na sila nahirapang hanapin ito.

Laking pasasalamat naman ni Harada nang bumalik siya para kunin ang bag na may lamang pera. Bayad umano ang pera sa mais na ipinagbili ng kanyang amo.

Sabi niya, mabuti na lang at mabubuti ang puso ng mga nakapulot ng pera ng kanyang amo at hindi ito pinag-interesan.

‘Salamat sa Diyos, salamat po sa inyo,’ ang nasambit na lang nito sa grupo nina Diaz.

Sinabi naman ni Diaz na hindi sumagi sa kanilang isipan na ariin ang pera na hindi naman sa kanila at lalong hindi nila pinaghirapan.