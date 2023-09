Melai natuwa, katulong panganay sa pangangaral sa bunsong anak

Nakakatuwa naman ang reel na pinost ni Melai Cantiveros sa kanyang Instagram account ngayong Martes.

Sa nasabing reel ay mapapanood na pinapayuhan ng kanyang panganay na anak na si Mela ang bunsong kapatid nito na si Stela na hindi dapat ma-pressure sa school at kung paano pa mas mag-e-excel bilang student.

Proud na proud nga si Melai sa ginawang ito ng kanyang anak na tinulungan daw siya na magpayo kay Stela pero ‘yun nga lang daw ay nagutom ito sa pagpayo.

“’Yung nagutom ka kakapangaral sa kapatid mo pero thank you Ate Mela for helping Mama na ipaintindi kay Stela na ’di niya need i-pressure sarili n’ya sa skul para maging perfect, basta nag-e-enjoy kayo na matuto sa skul kahit na anong score kakayanin ninyo, masayang-masaya na si Mama and Papa. Love you both,” sey ni Melai sa kanyang caption.

Masayang makita ang side na ito ng magkapatid na hindi lang puro kulitan lalo na si Mela na ngayon pa lang ay mahusay ng ate sa kanyang kapatid na si Stela.

‘Yun na! (Byx Almacen)