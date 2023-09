Mas maraming benepisyo sa media hiling ng NPC

Hiniling ng National Press Club (NPC) of the Philippines ang pagsasama ng higit pang mga benepisyo sa panukalang batas ng Media Worker­s Welfare Act sa harap ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development.

Sa isang position paper na isinumite sa Komite, sinabi ni NPC President Lydia Bueno na umaasa sila at nananalangin na maipasa sa Senado ang panukala ngayong 19th Congress.

Ang nasabing panukala ay ipinasa sa Mababang Kapulungan ng Kongreso noong 18th Congress.

Ayon kay Bueno, nais ng NPC na tiyakin na ang mga manggagawa sa media ay dapat mabayaran nang maayos o mababayaran ng hindi bababa sa antas ng minimum na sahod, na itinakda ng mga allowance at benepisyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at mga benepisyong ibinibigay ng batas sa mga manggagawa tulad ng seguridad sa panunungkulan pagkatapos ang probationary work period na anim na buwan ng tuloy-tuloy na trabaho.

Bukod sa kompensasyon, binanggit ni Bueno ang kawalan ng hazard pay para sa “mapanganib na mga saklaw” na seguridad sa panunungkulan, na dapat ay mandatoryong nakasulat na kontrata at pagbabayad ng overtime na trabaho.

Iba pang benepisyo tulad ng Social Security System, Home Development Mutual Fund o Pag-IBIG Fund, dapat ding ibigay sa kanila ang Philippine Health Insurance Corp.

Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, chairperson ng nasabing komite, pag-aaralan nila at isasama ang concern na ito sa pagbalangkas ng panukalang batas. (Mina Navarro)