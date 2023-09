Marcos kinilala kontribusyon ng 1.8M gov’t employee

Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi matawarang dedikasyon ng 1.8 milyong manggagawa ng gobyerno sa ika-123 anibersaryo ng Civil Service Commission ngayong Setyembre.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na hindi lamang ipinagdiriwang ang anibersaryo ng CSC kundi pinapurihan din ang dedikasyon ng lahat ng nagsisilbi sa gobyerno.

“Today, we not only commemorate the anniversary of the Civil Service Commission, but also honor the dedication and commitment of all individuals who serve in the government,” anang Pangulo.

Ipinaabot ng Presidente ang kanyang pasasala¬mat sa lahat ng lingkod bayan na walang kapagurang nagtatrabaho para maihatid ang de-kalidad na serbisyo sa mga Pilipino sa kabila ng mga hindi matawarang hamon na pinagdaanan sa bawat trabaho.

Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng kawani ng gobyerno na mas lalo pang magsikap para sa mas magandang kinabukasan ng bansa. (Aileen Taliping)