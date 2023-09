Marcos admin walang troll farm, army – PCO

Binigyang-DIIN ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil na walang troll farm o troll army ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“For the record, Mr. Chair, wala po kaming troll. No troll farm, no troll army,” pahayag ni Garafil sa pagdinig ng Senado sa panukalang P1.92 bilyong pondo ng PCO para sa 2024.

“Mr. Chair, mayroon lang po kaming 363 employees sa PCO,” dagdag niya.

Nabuksan ng isyu ng troll farms matapos banggitin ni Senador JV Ejercito na sa nagdaang administrasyon, may 1,479 kawani ng Palasyo ang pinaghihinalaang mga troll na nagpapakalat ng fake news sa mga socia

media site.

Subalit iginiit ni Garafil isa sa mga layunin ng PCO ay labanan ang fake news.

“Ang number one priority pa rin namin siyempre communication kay presidente pero, of course, underlying that is ‘yong nasabi ninyo nga kanina, ‘yong fight against fake news,” ani Garafil. (Dindo Matining)