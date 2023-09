Lola, inakalang kandidato ang delivery rider!

ELEKSYON na naman at inaasahan na ang iba’t ibang diskarte ng mga kandidato para manligaw at iboto sila ng kanilang mga kalugar!

May iba dyan na pasimpleng ngingiti sa iyo at may iba naman na malakas ang loob na kumamay kaya naman mapapakamay ka rin!

Lalo na ang mga lola na welcome kahit sinong magpakilala at mag-abot ng tarpaulin na ibabalandra sa harap ng bahay.

Kaya naman minsan kahit dadaan lang, napagkamalan ka na ring tatakbo, lalo pa kung bihis na bihis ka!

Relate riyan ang isang lola sa video ni Em Ey Pineda kung saan sa sobrang tutok makipagkamayan sa nagbibigay ng poster, pati delivery rider napagkamalan din niyang kandidato!

Sa video, makikita na natutuwa pa ang ginang sa pag-abot ng tarpaulin mula sa naunang mga kandidato at nang magpakilala nga ang rider ay wala pa sa sarili si lola.

Napatango pa nga ito nang sabihin ng rider na mula siya sa isang online shopping company pero kumamay pa rin ang lola!

Nang makabawi ng wisyo ang matanda, nabigla rin ito pero kinamayan pa rin si rider with matching bad words nga lang!

Kaya naman pati mga netizen, aliw sa eksena ni lola.

“Yung narealize mo na ikaw ang magbabayad,” saad ni Mordecai.

“Cute ni nanay nang narealize niya HAHAHAHA,” segunda ng isa.

“HAHAHAHAHA namura ka pa tuloy,” aliw na sabi pa ng isang netizen.

Umabot na sa higit 2.9 milyong views ang video ni nanay at nakatanggap na rin ng nasa 300k reaction! Anong say mo sa reaction ni mother? Comment na! (MJ Osinsao)